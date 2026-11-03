WASHINGTON, 03 NOV - "Penso che i risultati delle elezioni di metà mandato saranno meglio del previsto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, confermando che seguirà i risultati dalla Casa Bianca. "Abbiamo tutto sotto controllo", ha messo in evidenza.
Trump, penso che i risultati delle midterm saranno meglio del previsto
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