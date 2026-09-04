NEW YORK, 04 SET - "Parlo con Putin. Lo conosco molto bene. Putin non ha intenzione di attaccare i territori della Nato". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una "proposta per mettere fine alla guerra" fra Russia e Ucraina, ha poi aggiunto il tycoon, ricordando di aver risolto già "otto guerre". I due inviati del presidente saranno prima in Russia, poi in Ucraina.
Trump, 'parlo con Putin, non intende attaccare i territori della Nato'
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