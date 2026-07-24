NEW YORK, 24 LUG - L'Iran vuole un accordo e "stiamo parlando", "penso però che non siano ancora pronti": "io non ho fretta nonostante le midterm, bisogna fare le cose fatte bene". Lo afferma Donald Trump, sottolineando comunque come a suo avviso Teheran sta diventando più "serio" nei negoziati con il passare dei giorni per "ovvie ragioni". A tenere i colloqui sono, fra gli altri, "il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio".
Trump, 'parliamo con l'Iran più seriamente, non ho fretta di chiudere'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...