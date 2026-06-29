WASHINGTON, 29 GIU - Donald Trump non molla la presa su Lisa Cook, la governatrice del board della Fed, dopo che la Corte Suprema le ha consentito di restare al suo posto, respingendo i tentativi del tycoon di licenziarla. "La causa Cook, riguardante la sua idoneità a far parte del Consiglio della Federal Reserve, è stata rinviata dalla Corte Suprema per motivi strettamente procedurali", ha scritto il tycoon su Truth. "Adotteremo immediatamente le misure opportune per garantire che una persona che ha commesso illeciti non prenda decisioni vitali per il benessere degli Stati Uniti d'America!", ha aggiunto Trump nel suo post.
Trump non molla sul caso Cook, 'adotteremo misure immediate'
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