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Trump, non mi importa se i negoziati con l'Iran sono finiti

NEW YORK, 01 GIU - Donald Trump minimizza la possibile fine dei negoziati con l'Iran dopo che Teheran li ha bloccati in protesta con l'escalation di Israele in Libano. "Non mi importa se sono finiti. Non mi importa davvero. Non me ne può importare di meno", ha detto il presidente in un'intervista a Cnbc.

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