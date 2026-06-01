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Trump, non ho notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui

NEW YORK, 01 GIU - Donald Trump non ha ricevuto notizie dall'Iran in merito alla sospensione dei colloqui. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc, sottolineando che se fosse vero andrebbe bene. "Penso che abbiamo parlato troppo. Un po' di silenzio va bene", aggiunge.

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