Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic

WASHINGTON, 01 OTT - Donald Trump non esclude quote azionarie del governo in OpenAi e Anthropic, i due colossi di punta Usa dell'intelligenza artificiale, sull'esempio di quanto fatto con Intel. In un'intervista a Time, di cui è stata diffusa la trascrizione integrale, il presidente americano ha detto che "potrei, forse potrei farlo. Ho molti accordi di questo tipo, lo faccio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...