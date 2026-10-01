WASHINGTON, 01 OTT - Donald Trump non esclude quote azionarie del governo in OpenAi e Anthropic, i due colossi di punta Usa dell'intelligenza artificiale, sull'esempio di quanto fatto con Intel. In un'intervista a Time, di cui è stata diffusa la trascrizione integrale, il presidente americano ha detto che "potrei, forse potrei farlo. Ho molti accordi di questo tipo, lo faccio".
Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...