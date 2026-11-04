WASHINGTON, 03 NOV - "Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE! Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione. Presidente DONALD J. TRUMP". Lo scrive Donald Trump su Truth, nel primo post dopo un silenzio di circa 3 ore, in merito all'andamento delle midterm da cui emerge una decisa e forte avanzata dei democratici.
++ Trump, 'non ero sulla scheda, altrimenti avremmo avuto una vittoria schiacciante' ++
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