WASHINGTON, 11 SET - "Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa: non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere". Lo ha detto Donald Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa dell'11 Settembre.
Trump, 'non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...