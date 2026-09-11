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Trump, 'non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere'

WASHINGTON, 11 SET - "Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa: non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere". Lo ha detto Donald Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa dell'11 Settembre.

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