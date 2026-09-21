NEW YORK, 21 SET - "La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla stampa libera, un valore che ho a cuore. Sta invece attaccando le fake news, un fenomeno che si è diffuso come un cancro" e che è "una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Deve essere fermato". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth dopo che Cnn, Msnow e Politico hanno fatto causa dopo che gli è stato revocato il pass per accedere alla Casa Bianca.
Trump, non attacco la stampa libera ma le fake news, sono una minaccia
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