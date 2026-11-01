WASHINGTON, 31 OTT - L'Iran vuole arrivare a un accordo, "vedremo di cosa si tratterà. Non abbiamo fretta. Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti. Guardiamo a Pickaxe Mountain". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.
Trump: 'Non abbiamo fretta sull'Iran, abbiamo uno o due siti di cui occuparci'
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