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Trump, 'Netanyahu sa chi comanda, forse un incontro già la prossima settimana'

WASHINGTON, 04 LUG - Il presidente Usa Donald Trump ha riferito che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto un incontro alla Casa Bianca che potrebbe avvenire già la prossima settimana, al rientro del tycoon dal vertice della Nato, in Turchia. "Andiamo molto d'accordo. Netanyahu sa chi comanda", ha detto Trump in una breve intervista telefonica con Axios, riferendosi a se stesso. Si tratterebbe del primo incontro tra i due leader dopo la drammatica riunione nella Situation Room dello scorso febbraio, durante la quale Netanyahu presentò il suo piano per lanciare una guerra congiunta contro l'Iran.

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