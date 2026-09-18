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Trump, nessun avversario potrà mettere basi o investire in Groenlandia senza ok Usa

WASHINGTON, 18 SET - In base all'accordo raggiunto tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia "d'ora in avanti, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area, senza la nostra espressa approvazione scritta degli Stati Uniti", ha scritto Donald Trump su Truth annunciando l'intesa. "Si tratta di un sogno che si realizza per l'America", ha aggiunto.

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