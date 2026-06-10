NEW YORK, 10 GIU - Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente valuta di lanciare un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare.
'Trump nella Situation Room, valuta operazione lampo su vasta scala'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...