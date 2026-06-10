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'Trump nella Situation Room, valuta operazione lampo su vasta scala'

NEW YORK, 10 GIU - Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente valuta di lanciare un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare.

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