NEW YORK, 25 MAG - "I negoziati con l'Iran stanno procedendo bene. Sarà un grande accordo per tutti, oppure nessun accordo affatto. Si tornerà sul fronte di battaglia, a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai. E nessuno lo vuole". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Trump, negoziati con l'Iran procedono bene, grande accordo o nulla
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