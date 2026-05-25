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Trump, negoziati con l'Iran procedono bene, grande accordo o nulla

NEW YORK, 25 MAG - "I negoziati con l'Iran stanno procedendo bene. Sarà un grande accordo per tutti, oppure nessun accordo affatto. Si tornerà sul fronte di battaglia, a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai. E nessuno lo vuole". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

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