NEW YORK, 07 LUG - "Abbiamo investito nella Nato: gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato" di aiuterà sull'Iran. Lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Erdogan. "Stavo mettendo alla prova gli alleati" con l'Iran, ha messo in evidenza Trump.
Trump, 'Nato ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gb non ci hanno aiutato'
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