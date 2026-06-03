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Trump, 'molto bene colloqui con Iran, potrebbero chiudersi nel fine settimana'

WASHINGTON, 03 GIU - I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi "questo fine settimana" e stanno andando "molto bene", assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump, rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. "Siamo molto vicini alla firma delle carte", ha aggiunto.

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