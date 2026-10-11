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Italia e Estero
Italia e Estero

'Trump minaccia blocco delle armi a Kiev per gli attacchi alla raffinerie russe'

NEW YORK, 11 OTT - Donald Trump sta minacciando di bloccare il sistema di approvvigionamento che fornisce armi all'Ucraina, al fine di spingere Kiev a sospendere gli attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe. Lo riporta il Financial Times citando fonti europee.

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