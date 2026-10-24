WASHINGTON, 24 OTT - Per la tregua che entrerà in vigore il 27 ottobre Melania Trump ha parlato sia con Vladimir Putin che con Volodymyr Zelensky. Lo ha detto Donald Trump. "Se la cava meglio dei nostri professionisti", ha sottolineato. "La First Lady si è detta felice del sostegno del Papa all'accordo. "È fantastico spero che tutto proceda come previsto". Quanto alla possibilità che faccia parte del team di negoziatori Trump ha ribadito: "Se la sta cavando meglio dei professionisti, ha ottenuto un cessate il fuoco". Su un eventuale viaggio in Ucraina Melania ha risposto: "Vedremo". Il tycoon è intervenuto e ha detto: "Potrebbe succedere".
Trump, 'Melania è più brava dei professionisti, ha parlato con Putin e Zelensky'
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