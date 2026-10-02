WASHINGTON, 02 OTT - Donald Trump ha elogiato l'Europa che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. "È stata eccezionale", ha detto il presidente parlando con i giornalisti prima di partire per l'Alabama. Il tycoon ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura "non è mai stata realmente presa in considerazione".
Trump, 'mai pensato di mettere il bando su export Diesel, Europa è stata eccezionale'
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