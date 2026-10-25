WASHINGTON, 25 OTT - Donald Trump afferma di aver avvertito il presidente Emmanuel Macron che "sta distruggendo la Francia, lasciando entrare persone che odiano il vostro Paese". In un'intervista a Fox news il presidente ha quindi citato anche Italia e Spagna, affermando che l'immigrazione di massa sta alimentando le proteste in questi Paesi.
Trump, 'Macron sta distruggendo la Francia, con i migranti'. E cita anche l'Italia
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