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Trump, 'Macron sta distruggendo la Francia, con i migranti'. E cita anche l'Italia

WASHINGTON, 25 OTT - Donald Trump afferma di aver avvertito il presidente Emmanuel Macron che "sta distruggendo la Francia, lasciando entrare persone che odiano il vostro Paese". In un'intervista a Fox news il presidente ha quindi citato anche Italia e Spagna, affermando che l'immigrazione di massa sta alimentando le proteste in questi Paesi.

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