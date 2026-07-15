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Trump, 'l'Iran ha rilasciato un'americana detenuta dal 2024'

WASHINGTON, 15 LUG - "L'Iran ha permesso a una cittadina americana, detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la 'presidenza' di Sleepy Joe Biden, di lasciare il Paese". Lo annuncia Donald Trump su Truth. "Ora si trova al sicuro fuori dall'Iran e in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell'Iran", ha aggiunto il presidente.

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