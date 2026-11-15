WASHINGTON, 15 NOV - "La giudice Reyes, nominata da Biden, ha rinviato di altre due settimane i lavori di ripristino e ricostruzione - affidati al Dipartimento degli Interni - di uno dei campi da golf peggiori e più pericolosi degli Stati Uniti. 'Trash Island' (l'isola della spazzatura), come viene affettuosamente chiamata, ha bisogno di interventi, e ne ha bisogno subito!". Lo scrive Donald Trump su Truth, all'indomani della decisione della giudice federale Ana Reyes che ha vietato all'amministrazione di chiudere l'East Potomac Park e il relativo campo da golf per altri 14 giorni, impedendo così l'avvio dei piani di ristrutturazione. L'area "versa in uno stato di degrado spaventoso, come chiunque può constatare osservando le immagini che stanno circolando in tutto il Paese e in tribunale. Non la chiamano Trash Island per caso! Perché mai un giudice dovrebbe voler ritardare il recupero di un campo da golf pessimo e altamente insicuro - un luogo deriso in tutta Washington D.C. (e ben oltre!) - invece di trasformarlo rapidamente in una struttura eccellente e ammirata? Il Dipartimento degli Interni ha il pieno diritto di procedere in tal senso e presenterà immediatamente ricorso, con procedura d'urgenza, contro questa decisione del giudice, che appare fortemente distruttiva e di natura politica. Il tempo stringe: in caso contrario, andranno perdute intere stagioni golfistiche, posti di lavoro, prestigio e ingenti somme di denaro! Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione!".
Trump, 'l'East Potomac Park è in uno stato di degrado spaventoso'
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