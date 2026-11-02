WASHINGTON, 02 NOV - "Queste sono le elezioni di metà mandato più importanti della nostra storia. I democratici hanno candidato jihadisti er portare avanti la loro agenda estremista". Lo ha detto Donald Trump alla vigilia delle midterm. "Abbiamo lanciato l'età dell'oro, e non consentiremo che ce la portino via", ha messo in evidenza.
Trump, 'le midterm più importanti della storia, dai dem candidati jihadisti'
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