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Trump, l'accordo con la Russia sul diesel importante, voglio ringraziare Putin

NEW YORK, 09 OTT - Quello con la "Russia è un accordo importante: sono in arrivo quantità enormi. Si tratta di un accordo per il diesel, esattamente ciò che vogliamo". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Voglio ringraziare Putin", ha messo in evidenza.

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