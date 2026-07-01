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Trump, 'la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo'

WASHINGTON, 01 LUG - "La denuclearizzazione dell'Iran sta procendo". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il North Dakota. Il presidente ha anche sottolineato che il prezzo del petrolio è piu' basso oggi di quando "ho attaccato l'Iran per non fargli avere l'arma nucleare".

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