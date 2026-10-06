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Trump, 'Islam e immigrazione responsabili di quanto accade in Francia'

NEW YORK, 06 OTT - "Quanto che sta accadendo in Francia è nientemeno che un'immigrazione di massa fuori controllo. Non è una questione di scuole: si tratta dell'Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.

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