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Trump, invierò subito massiccia presenza militare in Groenlandia, costruiremo 2 basi

WASHINGTON, 22 SET - Dopo l'accordo con Danimarca e Groenlandia "invieremo subito una massiccia presenza militare" sull'isola. Lo ha detto Donald Trump all'Onu definendo l'intesa, che sarà firmata tra poco al Palazzo di Vetro, "straordinaria". Gli Stati Uniti "cominceranno a sviluppare una significativa presenza militare costruendo due basi militari di grande importanza", ha annunciato.

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