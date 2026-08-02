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Trump, 'interventi sullo yen come segnale di amicizia verso il Giappone'

WASHINGTON, 02 AGO - Gli Usa stanno intervenendo "perché abbiamo ottimi rapporti con il Giappone. Siamo molto forti, molto, molto forti finanziariamente". Lo ha detto il presidente Donald Trump in merito al sostegno alla moneta nipponica. "La loro valuta si sta indebolendo e loro volevano un piccolo aiuto; noi ci siamo sempre per il Giappone. Il Giappone è stato molto corretto nei nostri confronti, fatta eccezione, ovviamente, per Pearl Harbor", ha aggiunto il tycoon parlando sull'Air Force One.

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