Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump insiste, 'o certifico l'accordo con l'Iran o li distruggo'

WASHINGTON, 05 NOV - Donald Trump ha ribadito che prenderà a breve una decisione sull'Iran. "Vogliamo andare oltre e limitarci a certificare l'accordo, il che significherebbe che una cosa del genere non accadrà mai più?...Oppure distruggere il resto del Paese, ma preferirei non farlo, se possibile. Ma forse sarò costretto, lo saprete presto".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...