WASHINGTON, 05 NOV - Donald Trump ha ribadito che prenderà a breve una decisione sull'Iran. "Vogliamo andare oltre e limitarci a certificare l'accordo, il che significherebbe che una cosa del genere non accadrà mai più?...Oppure distruggere il resto del Paese, ma preferirei non farlo, se possibile. Ma forse sarò costretto, lo saprete presto".
Trump insiste, 'o certifico l'accordo con l'Iran o li distruggo'
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