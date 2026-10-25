WASHINGTON, 25 OTT - Donald Trump ha ribadito di trovarsi di fronte a un bivio riguardo all'Iran: raggiungere un accordo diplomatico o procedere alla totale distruzione militare. "Devo stipulare un accordo o devo farla finita con loro? È questa l'unica domanda", ha ripetuto il presidente in un'intervista a Fox news ribadendo che gli Usa detengono il controllo assoluto dello stretto di Hormuz. "Noi otteniamo tutto, loro non ottengono nulla".
Trump insiste, 'devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo'
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