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Trump insiste, 'devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo'

WASHINGTON, 25 OTT - Donald Trump ha ribadito di trovarsi di fronte a un bivio riguardo all'Iran: raggiungere un accordo diplomatico o procedere alla totale distruzione militare. "Devo stipulare un accordo o devo farla finita con loro? È questa l'unica domanda", ha ripetuto il presidente in un'intervista a Fox news ribadendo che gli Usa detengono il controllo assoluto dello stretto di Hormuz. "Noi otteniamo tutto, loro non ottengono nulla".

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