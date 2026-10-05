NEW YORK, 05 OTT - Il risultato di Flavio Bolsonaro alle elezioni in Brasile è stata una "grande vittoria". Lo ha detto Donald Trump. Quella di Bolsonaro "è una grande vittoria: combattuta, ma una vittoria davvero enorme. Incredibile", ha detto Trump. Bolsonaro si avvia al ballottaggio del 25 ottobre come favorito.
Trump, il risultato di Bolsonaro in Brasile una 'grande vittoria'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...