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Trump, il risultato di Bolsonaro in Brasile una 'grande vittoria'

NEW YORK, 05 OTT - Il risultato di Flavio Bolsonaro alle elezioni in Brasile è stata una "grande vittoria". Lo ha detto Donald Trump. Quella di Bolsonaro "è una grande vittoria: combattuta, ma una vittoria davvero enorme. Incredibile", ha detto Trump. Bolsonaro si avvia al ballottaggio del 25 ottobre come favorito.

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