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Trump, 'il mio aggressore ispirato dai No Kings ma non sono un re'

ROMA, 27 APR - Donald Trump, in un'intervista a Cbs, conferma che l'aggressore che sabato sera ha provato a colpire il presidente Usa al galà dei corrispondenti aveva partecipato a una protesta di No Kings in California. "Ci sono persone che dicono "Niente re". Io non sono un re...se fossi un re non avrei a che fare con voi", ha detto rivolgendosi alla giornalista.

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