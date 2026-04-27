Trump, 'il mio aggressore ispirato dai No Kings ma non sono un re'

ROMA, 27 APR - Donald Trump, in un'intervista a Cbs, conferma che l'aggressore che sabato sera ha provato a colpire il presidente Usa al galà dei corrispondenti aveva partecipato a una protesta di No Kings in California. "Ci sono persone che dicono "Niente re". Io non sono un re...se fossi un re non avrei a che fare con voi", ha detto rivolgendosi alla giornalista.