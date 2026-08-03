WASHINGTON, 03 AGO - "La leadership iraniana è incredibilmente ipocrita! Chiedono un incontro, alcuni direbbero che implorano, i colloqui iniziano, con altri già programmati per il prossimo futuro, eppure dichiarano apertamente e con orgoglio di non stare discutendo di nulla, sostenendo di avere a che fare solo con l'Oman". Lo scrive Donald Trump su Truth avvertendo che il blocco navale Usa continua "finché non si giungerà a un accordo o a una resa totale".
Trump, 'il blocco navale continua fino ad un accordo o ad una resa totale'
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