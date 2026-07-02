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Trump, i miei figli gestiscono le mie attività, sui guadagni cripto nulla di illegale

NEW YORK, 02 LUG - "Sono i miei figli a gestire le mie attività. Lascio che siano altri a investire per me, non so neanche chi siano". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Cnbc, sottolineando di non sapere nulla dei suoi guadagni dalla criptovalute. "Non c'è nulla di illegale nei guadagni", ha messo in evidenza il tycoon rispondendo alle critiche per i suoi ingenti profitti lo scorso anno, in particolare quelli legati agli asset digitali.

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