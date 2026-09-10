WASHINGTON, 09 SET - Donald Trump ha definito il suo mandato come "i due anni migliori nella storia della presidenza" Usa e "i due anni di maggior successo, sia sul piano finanziario sia sotto ogni altro aspetto, nella storia della presidenza". Parlando a Dallas, il tycoon ha contrapposto tutto ciò a quelli che ha definito "quattro anni di disastro, caos e morte" sotto l'amministrazione di Joe Biden.
Trump, 'i due anni migliori nella storia della presidenza Usa'
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