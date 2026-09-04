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Trump, 'i dem preferiscono vederci perdere in Iran che vedermi vincere'

NEW YORK, 04 SET - Donald Trump attacca i democratici, accusandoli di preferire che gli Stati Uniti perdano la guerra in Iran piuttosto che vederlo vincere. "I folli della sinistra radicale, i 'dumocrat' e i comunisti preferirebbero vederci perdere la guerra in Iran piuttosto che vedere il presidente Donald Trump vincere la guerra per l'America", ha detto sul suo social Truth. "In altre parole, preferirebbero vederci perdere piuttosto che vincere. Sono persone profondamente malate, affette da una grave Tds, ovvero la "Trump Derangement Syndrome" (sindrome da squilibrio mentale causata da Trump)", ha messo in evidenza.

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