Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'Huang mi ha detto che non sapeva che Alice fosse una spia'

WASHINGTON, 09 NOV - "Ho parlato prima con Jensen Huang e gli ho chiesto se sapesse che quella donna fosse una spia e mi ha risposto: 'No, non avevo idea". Lo ha detto Donald Trump a proposito dell'affaire del ceo di Nvidia. "E' un uomo onorevole, ha costruito una grande compagnia americana", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...