WASHINGTON, 09 NOV - "Ho parlato prima con Jensen Huang e gli ho chiesto se sapesse che quella donna fosse una spia e mi ha risposto: 'No, non avevo idea". Lo ha detto Donald Trump a proposito dell'affaire del ceo di Nvidia. "E' un uomo onorevole, ha costruito una grande compagnia americana", ha aggiunto.
Trump, 'Huang mi ha detto che non sapeva che Alice fosse una spia'
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