NEW YORK, 22 SET - "Mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. Mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate. Mentre altri parlavano di coraggio, l'America lo ha dimostrato. Mentre altri promettevano forza, io l'ho usata per rendere l'America il Paese più potente del mondo". Lo afferma Donald Trump all'Onu, in base agli estratti del suo discorso diffusi dalla Casa Bianca.
Trump, ho realizzato la pace, forza usata per rendere Usa i più potenti al mondo
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