Trump, ho parlato con Netanyahu, non ci saranno truppe a Beirut

NEW YORK, 01 GIU - "Ho avuto una telefonata molto produttiva con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, e non ci saranno truppe dirette a Beirut". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth riferendo di aver avuto "un'ottima telefonata con Hezbollah, e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate, che se Israele non li attaccherà, e loro non attaccheranno Israele". Trump ha inoltre affermato che "i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato".