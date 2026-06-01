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Trump, ho parlato con Netanyahu, non ci saranno truppe a Beirut

NEW YORK, 01 GIU - "Ho avuto una telefonata molto produttiva con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, e non ci saranno truppe dirette a Beirut". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth riferendo di aver avuto "un'ottima telefonata con Hezbollah, e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate, che se Israele non li attaccherà, e loro non attaccheranno Israele". Trump ha inoltre affermato che "i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato".

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