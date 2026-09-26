NEW YORK, 25 SET - Donald Trump ha respinto il piano iraniano per un tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano.
'Trump ha respinto la proposta dell'Iran, nuovi attacchi dopo le midterm'
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