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'Trump ha respinto la proposta dell'Iran, nuovi attacchi dopo le midterm'

NEW YORK, 25 SET - Donald Trump ha respinto il piano iraniano per un tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano.

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