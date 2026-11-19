NEW YORK, 19 NOV - Donald Trump ha chiamato i leader europei radunati a Berlino dall'Air Force One e ha riferito loro che il suo colloquio con Vladimir Putin è andato bene e contribuirà a favorire la pace in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. A Berlino è riunita la 'coalizione dei volenterosi'.
'Trump ha chiamato gli europei, con Putin è andata bene'
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