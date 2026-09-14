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Trump, 'gli Usa in vantaggio sull'Ia, non uccidete la gallina dalle uova d'oro'

NEW YORK, 14 SET - "L'unico motivo per cui è in corso il boom dell'IA e dei data center è che gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro Paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro". Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth.

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