NEW YORK, 14 SET - "L'unico motivo per cui è in corso il boom dell'IA e dei data center è che gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro Paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro". Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth.
Trump, 'gli Usa in vantaggio sull'Ia, non uccidete la gallina dalle uova d'oro'
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