(ANSA-AFP) - DUBLINO, 12 SET - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi yemeniti, alleati dell'Iran - che hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen - hanno chiesto a Washington di non intervenire. "Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi", ha detto Trump ai giornalisti durante una visita a Dublino. "Non vogliono che li attacchiamo", ha aggiunto. (ANSA-AFP).
Trump, gli Houthi ci hanno chiesto di non intervenire contro di loro
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