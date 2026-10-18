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Trump, 'Francia in fiamme, chiuda le frontiere prima che sia troppo tardi'

WASHINGTON, 18 OTT - "La Francia è in fiamme! L'immigrazione di persone provenienti da un mondo completamente diverso, persone che portano odio nei loro cuori, ha mandato in frantumi quello che un tempo era un grande Paese". Così Donald Trump su Truth commenta le proteste e gli scontri in Francia. "Chiudete le frontiere e riprendete il controllo, prima che sia troppo tardi!", conclude il presidente Usa.

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