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Trump, 'forze negative vogliono rallentare l'IA'

PECHINO, 13 SET - Donald Trump ha criticato le "forze negative" che vogliono rallentare lo sviluppo dell'IA. Lo ha detto il presidente Usa dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare che possa sfuggire al controllo umano.

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