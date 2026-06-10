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Trump, 'fatto transitare 100 milioni di barili dallo Stretto di Hormuz'

WASHINGTON, 10 GIU - Donald Trump rivendica di aver fatto "transitare" lo scorso mese oltre 100 milioni di barili di petrolio, grazie a "una missione segreta" delle forze armate americane "per scortare petroliere e altre navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo scrive il tycoon su Truth.

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