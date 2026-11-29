WASHINGTON, 29 NOV - "È possibile, sì". Così Donald Trump ha commentato la notizia del Washington Post che l'Iran avrebbe usato il sistema satellitare Starlink per attaccare gli Stati Uniti in Medio Oriente. "Noi abbiamo accesso a tutto ciò a cui hanno accesso gli altri", ha aggiunto il tycoon parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.
Trump, 'è possibile che l'Iran abbia usato Starlink'
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