WASHINGTON, 08 SET - Donald Trump attacca il Canada nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di ritorsione di Ottawa su oltre 20 miliardi di beni Usa. Lamentando lo svantaggio americano negli appalti pubblici canadesi, il tycoon ha disposto che la General Services Administration (Gsa), in collaborazione con l'Ufficio del rappresentante Usa per il commercio (Ustr), "adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura 'Multiple Award Schedules' della Gsa, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori e le aziende americane". Il settore vale 50 miliardi l'anno.
Trump dispone la rimozione dei beni canadesi dagli appalti pubblici Usa
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...