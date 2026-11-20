WASHINGTON, 20 NOV - "Non permetterò che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti". Lo ha detto Donald Trump. "Non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese. Non so se questa sia una notizia dell'ultima ora. Non l'ho nemmeno ancora comunicato ai miei collaboratori", aggiunto.
Trump, 'data center non saranno costruiti in altri Paesi, Cina se li prenderebbe'
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